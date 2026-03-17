Familles ça fourmille – Émission spéciale SNPJM – La protection juridique des majeurs

Familles ça fourmille se mobilise dans le cadre de la Semaine nationale de la protection juridique des majeurs (SNPJM) et vous invite à un plateau radio spécial.

Au menu de cette émission, pensée avec les professionnels et les familles, nous mettons en lumière :

● une découverte des mesures de protection pour s’informer, saisir les particularités de la tutelle ou de la curatelle ;

● des parcours de vie sous mesure de protection ;

● des échanges pour comprendre les rôles partagés entre les professionnels et les familles.

Ce plateau réunit :

Mary Moule Deloubrière, belle-soeur d’un majeur protégé ;

Stéphanie Ferreira, cadre du pôle « protection juridique des majeurs » à l’Udaf 49, responsable de l’antenne Angers Sud ;

Evelyne Olivier, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, Udaf 49 ;

Richard Robreau, bénéficiaire d’une mesure de protection.

Pour cette émission, Familles ça fourmille vous propose également des rencontres de terrain avec plusieurs mandataires pour découvrir ce métier à la croisée de plusieurs dimensions.