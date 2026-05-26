Familles ça fourmille : les grands-parents

Qu’est-ce qu’être grand-parent aujourd’hui ? Une aventure diversifiée et riche, souvent belle, pour nos invités de Familles ça fourmille. Ils mettent ce mois-ci en lumière les questions de transmission, de présence et du rôle éducatif des aînés.

Trouver sa place aux côtés des enfants et des parents, s’adapter aux générations, gérer les conflits et les limites de chacun font partie des grandes thématiques des échanges. Au fil de la conversation animée par Denis de Cherisey, médiateur familial de l’UDAF 49, nos invités évoquent également l’importance pour les différentes générations de continuer à grandir ensemble.

Pour en témoigner et y réfléchir, nous recevons :