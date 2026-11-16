Hello,

C’est Alex & Anne ! On se retrouve pour notre huitième épisode d’Électrons Libres, l’émission qui explore les métiers du numérique, de l’ingénierie et de la recherche à travers les voix de celles et ceux qui les vivent !

La question du jour : Un chercheur ça cherche, mais ça fait quoi concrètement ? 🔎📊

Pour y répondre, on accueille Mohammed RAMDANI (PhD, HDR), Directeur de la Recherche au sein de l’ESEO, ainsi que Martin HUMEAU (PhD), alumni ESEO qui a travaillé sur une thèse de recherche avec Valeo, l’une des plus grosses entreprises industrielles françaises d’équipements automobiles.