Électrons Libres #04 : les secrets de Mars

Hello,

C’est Alex & Anne ! On se retrouve pour notre quatrième épisode d’Électrons Libres, l’émission qui explore les métiers du numérique, de l’ingénierie et de la recherche à travers les voix de celles et ceux qui les vivent !

Le sujet du jour : l’exploration spatiale.

Pour cette quatrième édition, on accueille Nicolas VERDIER, ingénieur ESEO, chef du projet Nanolab Academy au Centre National d’Études Spatiales (CNES) et anciennement responsable des performances de SEIS, le sismomètre envoyé sur Mars dans le cadre d’InSight, douzième mission du programme Discovery de la NASA.