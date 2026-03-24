Électrons Libres #03 : cybersécurité chez un géant du CAC 40

Hello,

C’est Anne & Alex ! On se retrouve pour notre troisième épisode d’Électrons Libres, l’émission qui explore les métiers du numérique, de l’ingénierie et de la recherche à travers les voix de celles et ceux qui les vivent !

Le sujet du jour : la cybersécurité.

Pour cette troisième édition, on accueille Anne-Laure Le Damany, ingénieure ESEO qui occupe aujourd’hui un poste stratégique au sein de l’un des plus grands groupes bancaires européens : la Société Générale. Dans ce géant français du CAC 40, elle pilote la cybersécurité et la gestion des risques informatiques à l’échelle mondiale.