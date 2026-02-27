Électrons Libres #02 : entendre les fusions d’étoiles

Hello,

C’est Alex & Anne ! On se retrouve pour notre deuxième épisode d’Électrons Libres, l’émission qui explore les métiers du numérique, de l’ingénierie et de la recherche à travers les voix de celles et ceux qui les vivent !

Le sujet du jour : entendre les fusions d’étoiles !

Pour cette seconde édition, on accueille François Bondu, ingénieur ESEO et Directeur de Recherche au CNRS, qui a participé à la conception un système de lasers ultra-stables permettant de détecter les ondes gravitationnelles : de minuscules déformations de l’espace-temps causées par des fusions d’étoiles et de trous noirs à des milliers d’années-lumière.

Une découverte historique qui, à travers les récipiendaires du prix Nobel de Physique, a récompensé l’ensemble des chercheurs impliqués dans les collaborations internationales LIGO et VIRGO.