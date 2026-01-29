01 – Un.e ingénieur.e, c’est quoi ?

Hello,

C’est Anne et Alex ! On se retrouve pour notre premier épisode d’Électrons Libres, l’émission qui explore les métiers du numérique, de l’ingénierie et de la recherche à travers les voix de celles et ceux qui les vivent !

Le sujet du jour : qu’est ce qu’un.e ingénieur.e ?

Pour cette première édition, on accueille Vincent Trenchant, ingénieur en mécanique, enseignant en école d’ingénieurs et docteur en automatique. On va discuter de son parcours, du diplôme d’ingénieur et surtout, des portes qui s’ouvrent après l’avoir obtenu ! Enfin, il nous partagera tous ses petits tips pour vivre au mieux sa scolarité en école d’ingé.