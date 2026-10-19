Électrons Libres #07 : De l’innovation au business

Salut,

C’est Anne & Alex ! On se retrouve pour notre septième épisode d’Électrons Libres, l’émission qui explore les métiers du numérique, de l’ingénierie et de la recherche à travers les voix de celles et ceux qui les vivent !

La question du jour : Comment détecter une technologie qui va changer le monde ? 📺💡

Pour y répondre, on accueille Gildas SORIN, Ingénieur ESEO, passé chez Thomson et Philips, mais surtout, ancien dirigeant de Novaled, une petite startup allemande qu’il a contribué à faire devenir leader mondial de la technologie OLED, rachetée 10 ans plus tard par Samsung pour 260 millions d’euros.