Électrons Libres #06 : Développement VS Durable

Hello,

C’est Alex & Anne ! On se retrouve pour notre sixième épisode d’Électrons Libres, l’émission qui explore les métiers du numérique, de l’ingénierie et de la recherche à travers les voix de celles et ceux qui les vivent !

La question du jour : peut-on être ingénieur.e sans avoir d’impact négatif sur notre environnement ? 🔎🍃

Pour y répondre, on accueille Yannick VIERO, Docteur en Conception des Circuits Microélectroniques et Microsystèmes, Enseignant à l’ESEO et Chargé de Mission DD-RSE (Développement Durable et Responsabilité Sociétale des Entreprises), qui nous partage sa vision de l’ingénieur.e responsable.