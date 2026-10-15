Électrons Libres #05 : la navigation par satellites

Hello,

C’est Anne & Alex ! On se retrouve pour notre cinquième épisode d’Électrons Libres, l’émission qui explore les métiers du numérique, de l’ingénierie et de la recherche à travers les voix de celles et ceux qui les vivent !

Et si vous contribuiez à un système de localisation capable de rivaliser avec les américains ?

Le sujet du jour (un peu technique, mais tellement intéressant 😉) est donc : la navigation par satellites.

Pour cette édition, on accueille Jean-Luc ISSLER, ingénieur ESEO, expert en radiofréquences au Centre National d’Études Spatiales (CNES), qui a contribué à l’invention des nouveaux signaux utilisés par Galileo, le système de navigation par satellites de l’Union Européenne..