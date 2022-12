TDJ (Dj-Set)

**** Infos ****

Figure émergente des raves de Montréal, TDJ met la sentimentalité au premier plan de la piste de danse. Après le succès de ses deux premiers EPs ‘TDJ001’ (2020) et ‘TDJ002’ (2021), de sa compilation A/V ‘SPF INFINI’ (avec un clip vidéo de 38 minutes) et de ses deux derniers singles ‘Addictive/Predictive’ et ‘Sway (The Places She Goes)’, TDJ sort le 17 juin TDJ123.

On découvre des versions alternatives de ses titres populaires ainsi que des singles passés – des titres qui ont forgé son univers unique. Accompagnant ces singles déjà disponibles, de nouvelles compositions complètent cet arc musical qui s’achève dans un climax prometteur pour son avenir artistique.

Avec TDJ123, nous avons une vision complète de la direction que prend TDJ avec son projet musical : l’euphorie rave qui rencontre la mélancolie emo, un style qui lui est propre.

***** Tracklist******

TDJ – Addictive/Predictive (blackwinterwells & 8485 Remix)

ATB – Ecstacy (Morten Granau Remix)

Photo Decay – Aura

TDJ – Yesterday

Lange – Drifitng Away (Feat. Skye) (Lange Sunset Dub)

Ferry Corsten & Tiesto – Dreamtime

Oldboy – Get Em Up

TDJ & Glacci – Heaven

TDJ – Lalala (Want Somebody) (Paul Seul Remix)

Lesley Anne – Lulu’s Theme

TDJ – Hit Me BBY

Strenx & Y0ta – Ganesh On Acid

Broosnica – Rave Fusion

TDJ – Fine Day (EDIT) [Unreleased]

TDJ – Pushed You Away (Widowmaker Mix)

TDJ – Sway (The Places She Goes) (Breakcore Mix)

ABEM – We Do It Every Weekend

HLLW – Papi Chulo (Club Edit)

Oprofessionell – Gen Z

Pink Pantheress – Break It Off (Donnay Soldier Deep Donk Edit)

noimage – Cherry Kiss

TDJ – Cute Without The E (Edit) [Unreleased]

TDJ – Can’t Stop Ravin’

***** Socials *****

https://www.instagram.com/teedeejayyy/?hl=fr

https://www.facebook.com/teedeejayyy/

https://twitter.com/teedeejayyy?lang=fr