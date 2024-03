Mézigue (Dj-Set)

*****infos*****

Conçu lors de son passage au mythique Studio Motorbass en utilisant une partie de la collection de synthétiseurs vintage, Mézigue délivre une musique électronique efficace aux accents italo-disco & acid. L’artiste l’imagine « comme une longue ride en voiture », des morceaux dansants qui nous transporte vers un lieu de fête « à l’aube ou au crépuscule ».

Déjà testé avec succès lors de ses derniers DJ sets et attendu par une partie du public son nouvel album sera défendu avec un nouveau live set dans une tournée de plus de 60 dates à partir de mars 2024.

*****TrackID*****

Solitude Beats – Soft Ambience Pt.19

Mézigue – Shmesynth Eternal Pose

Michel Fils de Jacques – J’suis sur liste

Janeret -Moods

CAN’T HELP MYSELF (BRLLNT EDIT)

Mézigue & MAD REY – TEK TOOL SHIT (UNRELEASED)

Mézigue – If I Duck

Babylon X – Hyper Love

Mézigue – Du Son pour les gars surs

PAUL CUT – XTC (

Nightlife Unlimited – Just be Yourself

Mézigue – Le Nouveau Kusanagi

TSVI – Hossam

Mad Rey, Jwles – Turturo

Mézigue – J’veux pas rentrer chez moi seule

Mézigue – Le groupe d’aide

Mézigue, GGGG – Pas le mito

*****web*****

https://linktr.ee/meziguepantruche?lt_utm_source=lt_share_link#361151350

https://dkorecords.bandcamp.com/

https://soundcloud.com/meziguepaname