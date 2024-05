Dylan Dylan (Dj-set)

*****TrackID*****

1. Dylan Dylan – Sorry (ft Emma Wizz)

2. Mall Grab – What Do I Do

3. Emma B – Melting Love (Maruwa Remix)

4. Kosh – Come On

5. GreenFlamez, ÖRAK – Last Glimpse (Extended Mix)

6. DJ Cuddles – Groove Designs

7. Dylan Dylan – Me & U

8. Enflure – You’re Beautiful Tonight (Dylan Dylan Remix)

9. Miles Amillion – Heavy Heads

10. Uncertain – Insane

11. Dylan MC – The Hustle

12. Monstergetdown – Twisted Mind

13. Denham Audio – Love Me Less

14. SOBSTORY – Help I’m Lost

15. Dylan Dylan – Keep You Close

*****infos*****

Le productrice et DJ française Dylan Dylan dévoile son 2e album Love Theory sur le label anglais Shall Not Fade. Sarésidence au Badaboum et ce nouvel album, 2024 marque un tournant pour Dylan Dylan. « Love Theory » est un savant mélange de ses influences issues de la UK garage, de la rave music anglaise, du break et de la house. Ce 2e album, plus direct et percutant que le premier, se veut comme une ode à l’amour sous toutes ses formes. On plonge au fil de l’écoute dans des intuitions rythmiques riches, des mélodies entêtantes, le tout dans une ambiance mélancolique et euphorisante à peine dissimulée, qui donne à l’album sa veine introspective.

Label :

@shallnotfade