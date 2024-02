Biga Ranx & Atili Dj-Set (1988 Records Résidence)

Résidence label 1988 Records Ep.01

Biga-(astérisque)-Ranx est un artiste à part ! Il tient beaucoup à l’étoile, qui doit participer au système solaire et à l’énergie qu’il dégage dans ses chansons depuis 15 ans. Ses thèmes récurrents sont les fleurs, le soleil, les palmiers, le réchauffement de nos cœurs et accessoirement du climat. Biga*Ranx écrit et compose, réalise et produit, peint, taggue et designe même des vêtements. Artiste pluridisciplinaire, il a un construit un univers unique et très identifiable.

Son dernier succès récompensé d’un single d’or : une reprise reggae solaire et douce de la chanson de Cabrel « Petite Marie », adoubé par le maitre lui-même.

Il évolue en duo sur les plus grandes scènes de tous les festivals de France avec un batteur, son micro et des platines. Show minimaliste avec à la clef une prestation époustouflante qui permet à l’artiste de se connecter au plus proche de son public.Biga, MC forever : il nous embarque dans son univers – des chansons aux textes poétiques, des flows puissants et des dubs jamaïcains revisités – avec une patte unique et une élégance incroyable.

Atili Bandalero est le frère de Biga Ranx, il a travaillé aux côtés de ce dernier, en tant que producteur, parolier, dj ou encore choriste, pendant longtemps. Inutile de préciser à ce stade que son talent n’est plus à démontrer…

1 – INTRO : MICKEY DREAD – STYLE (DUB VERSION) + BOOM BACK – ROAD BLOCK

+ CLINT EASTWOOD – AFRICAN ROOTS (DUB VERSION) 2 – TELLY* – PACE MAKER

3 – PUPAJIM x BLUNDETTO – CARTONS

4 – DAVOJAH x TELLY* – ON YOUR OWN

5 – NAAMAN x BIGA*RANX – SOLDIER

6 – JOE YORKE – MIDNIGHT ROCK (DUBPLATE FOR TELLY*) 7 – ASHANTI WAH – ELEGANT SHAPE

8 – MR WILLIAMS – PULL OVER (JCAO REMIX)

9 – CHIEF ROCKAS x SUPER CAT – DANCE INNA NEW YORK

10 – NINA GIRASSOIS – HEAVYWEIGHT SOUND

11 – L’ENTOURLOOP – CHILDREN

12 – JCAO – MI LOVE DI CUMBIA

13 – BIGA*RANX x NAAMAN – NEVER TAKE A BREAK

14 – JOE YORKE x SOLO BANTON – CRAZY LOVE

15 – GROOVEWAX – ESHA

16 – KRONE – POOR MAN STYLE

17 – TELLY* – NICE THING (JCAO REMIX)

18 – PUPAJIM – BIG TREE (DUBPLATE FOR TELLY*)

19 – DAVO – KRISS AND KOOL

20 – BIGA*RANX – MOUNTAIN TOP

21 – L’ENTOURLOOP x LIAM BAILEY – PUSH THE LIMIT SPECIAL VERSION 22 – TENAH IRIE X JCAO – MY ELEMENT

23 – JOE YORKE – ROUGH LIVING

24 – ATILI x PUPAJIM x TELLY* – ANCRE

25 – ATILI x STEPART – VAPOR AIRWAYS

https://1988records.com

https://www.instagram.com/atilimusic

https://www.instagram.com/bigaranx.telly

https://www.instagram.com/1988.records