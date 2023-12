Supa (Dj-Set)

****intro****

Duo de DJ lillois actif depuis bientôt 15 ans, Supa vient de sortir son 1er EP, baptisé Colours, sur le label Besides records.

Brassant des influences UK garage et house, leurs productions sont également teintées de sonorités africaines, indiennes ou orientales, à l’image de leurs DJ sets qui s’inscrivent dans un groove global et toujours dansant.

• Supa – Marigold (Besides records)

• Chez De Milo – Kremer ([Emotional] Especial)

• Supa – Camel (Besides records)

• Jamie L – Something better (Paper recordings)

• James Blake – Fall back (Polydor)

• Pearson Sound – PLSN (Kaval rio edit) (self released)

• Genius of Time – Djungel jam (Running back)

• Altrice – ‘ever do you want (GODMODE)

• Baalti – Wedding Season (All my thoughts)

• Jon Dixon – Can’t stand it (4EVR 4WRD)

• Olof Dreijer – Rosa Rugosa (Hessle audio)

• Daphni – Mania (Jiaolong)

• Supa – Red Brick (Besides records)

• Fold – Billa (FLDIN2)

• Julio Bashmore – Bubblin’ (Local Action)

Bandcamp : https://supamusic.bandcamp.com/

Soundcloud : https://soundcloud.com/supamusique

Instagram : https://www.instagram.com/supamusique/

Facebook : https://www.facebook.com/supamusique

Youtube : https://www.youtube.com/@supamusique