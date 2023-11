44 Tours présente Marino (Dj-Set)

Hélène et Arthur ont crée 44 Tours avec l’envie d’associer, leurs passions dans un seul et même lieu protéiforme et toujours en mouvement. Basé sur l’île de Nantes, le shop est le centre du projet.

Disquaire indépendant, bar, lieu de diffusion, label de musique puis production d’événements – les différents axes qui définissent 44 Tours portent tous le même ADN : défricher la scène des musiques électroniques nantaises, créer des connexions artistiques et humaines, soutenir des projets émergents.

Après 3 années de boulot, de danse et de mains en l’air devant le booth ; l’équipe de 44 Tours s’engage en 2022 sur une nouvelle piste; suite du projet initial : le lancement de l’agence de diffusion artistique 44 Tours Booking !

Dont Marino qui nous propose le mix de cette semaine.

Tout autant passionné par le DJing et le vinyle qu’il collectionne, sa vision de la musique, ses sets et ses productions explorent l’electro actuelle avec ses breaks rapides, tantôt brut, tantôt mélodique, la scène post-dubstep, la bass music et l’IDM à l’image du mix pour ce Campus Local Club. Bonne écoute !

Tracklist :

Felix K – Skupltur 3

Vhoor – Ambaçao

Yin Yang Audio – Presence

Yushh – Oxi Ambigan

Farr – Saoirse

Shiftee – Bubble Up

Coe – Lemonade Space

Amoss – Hydra

Objective & After Hours – Graphic One

Black Barrel – Fabric

Visages, Strategy – Lunar Eclipse

Noire – Two Fuqs

Conzi – Kway

Thoughts Trails – North Laine

Siu Mata & Amor Satyr – Phowa

Space Drum Meditation – Chatter

Mercy System – Gateway FWD

Second – The Beach

EM + STAV – Warp

PVSSY x Entrañas – Mania

City Girls – Twerkulator (Deft Remix)

nickname x Loicc – Intruder Alert

https://44tours.com/