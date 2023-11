Bruit Marron (Dj-Set)

Infos :

Le collectif Bruit Marron : Des synthés, du bruit et des notes. Bruit Marron revendique l’amour du synthétiseur sous toutes ses formes.

Set de Païkan :

Païkan est un DJ et producteur de musique électronique rétrofuturiste, morceaux à danser autant qu’à imaginer sur la bande son d’un film de science-fiction des années 1980. Influencé par des artistes comme Vitalic, Chinaski ou Soulwax, il propose des sets construits autour de longs mouvements lancinants et d’envolées viscérales oscillant entre Italo-Disco, Disco Wave et Indie Dance. Avec un live résolument orienté dancefloor, il enchaîne les dates un peu partout en France depuis 2021 et partage la scène avec des artistes comme Glitter, Kid Francescoli, Jennifer Cardini ou encore u.r.trax.

TRACKLIST :

Intro – Wrong Cops – Quentin Dupieux

1 – Spumatore (Original Mix) – Black Spuma

2 – Hit That Perfect Beat (Original mix) – Bronski Beat

3 – For Your Love (Todd Terje Re-Edit) – Chilly

4 – Love Games (Biesmans Remix) – Schmutz

5 – Leather’n Lasers – Cormac

6 – Love Spy – Mike Mareen

7 – Pretty Face (Radio Edit) – Styloo

8 – Electric Baile (Enzo Elia Vocal Edit) – Master Plan

9 – Lille Vals – Storken

10 – Crème Brûlée (Original Mix) – Birman & Mala Ika

11 – Give It To Me (Meednight Sun Remix) – Nelly Furtado, Timbaland & Justin Timberlake

12 – Gorgeous (Dombrance Remix) – Yuksek feat. Confidence Man

13 – Eve Lève-toi (Païkan Edit) – Julie Pietri

14 – Girlfriend (feat. Dâm-Funk) [Gerd Janson’s Balearic Remix Edit Version] – Christine and The Queen

