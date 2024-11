Super Salmon (Combo Bongos)

Radio Campus Angers a pris le train et repart explorer la scène electro de la fasci-Nantes et rencontrer l’agence artistique Combo Bongos.

Depuis 2018, COMBO BONGOS s’est formé avec pour objectif d’accompagner les artistes dans leur développement professionnel et leur évolution artistique.. Elle rassemble de nombreux talents liés aux musiques électroniques nantaises dont le collectif Abstrack depuis 2023…

Combo Bongos organise et produit différents événements, des clubs aux salles de concerts, de Nantes à l’ouest de la France, du club Macadam au Bras de Fer ou encore au festival Astropolis.

Aujourd’hui, nous partons à la découverte d’une des artistes de Combo Bongos avec un mix de Raphaëlle aka Super Salmon, Graphiste et également Dj depuis une poignée d’années.

Super Salmon a débuté ses aventures créatives avec le dessin et l’illustration à Angers avant de remonter le courant vers le poumon festif de l’ouest français en 2018 où elle installe un shop de Tatouage. Le collectif Zone Rouge qui émerge au sein du Macadam et milite pour plus de visibilités et respect des femmes et des minorités sur la scène club locale lui permet de se frayer un chemin dans la Musique. Elle continue son parcours à la direction artistique graphique de l’agence artistique Combo Bongos et de l’association Abstrack où elle officie aussi en tant que dj résidente. C’est avec ses différentes influences ; qu’elle affine sa singularité musicale en jouant de titres balearics et downtempos subtiles et langoureux jusqu’aux tempos plus suintants des rythmes disco/house ; de leur sensualités débridés, jusqu’aux aspects plus percussifs et psychédélique de la trance. Cette sensibilité tangible et la qualité se sa sélection font de ses mixs des moments toujours intenses et recherchés comme en témoigne ce dj-set exclusif réalisé pour le réseau Radio-Campus-France.

