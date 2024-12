Jimmy (Combo Bongos)

Depuis 2018, COMBO BONGOS s’est formé avec pour objectif d’accompagner les artistes dans leur développement professionnel et leur évolution artistique. Elle rassemble de nombreux talents liés aux musiques électroniques nantaises dont le collectif Abstrack depuis 2023…

Combo Bongos organise et produit différents événements, des clubs aux salles de concerts, de Nantes à l’ouest de la France, du club Macadam au Bras de Fer ou encore au festival Astropolis.

Aujourd’hui, c’est Thibault aka Jimmy qui délivre la fournée hebdomadaire d’un mix qui sera ravir nos papilles.

Jimmy c’est un des deux fondateurs de Combo Bongos ! Originaire de l’Anjou, il commence son expérience dans la musique en tant qu’organisateur et programmateur du Freaks Pop Festival. Durant 10 années ce rendez-vous estival aura été un écrin sonore qualitatif pour un nombre de personne croissante et un bon tremplin pour Jimmy qui s’installe à Nantes après une formation à la production de spectacles à Trempolino en 2017. Dès l’or ce stakhanoviste n’a cessé de faire bouturer les bonnes initiatives pour la club culture locale. Il fonde le collectif Chantal avec 4 trublions au printemps avec lequel il écume les lieux de diffusions de la cité des ducs. En 2018, il fonde avec son ami Jean aka Bijane, l’agence Combo Bongo. Il se rapproche du collectif Abstrack pour lequel il s’investit dans l’organisation d’événements plebiscités mais aussi en tant que dj résident. Il s’occupe en parallèle du lancement de la web radio DY10 avec une belle équipe de motivé. Il se rapproche du dj/producteur Romain FX et de son label Fauve Records pour lequel il devient gestionnaire d’activités et aide à la production des soirées dans l’Hexagone. Ces deux dernières années il était programmateur de Ohm Town, le bar audiophile du club Macadam qui voit passer nombre de collectifs locaux entre autres invités de marque. Aujourd’hui, c’est au Bras de Fer, bar emblématique de l’ile de Nantes qu’il continue de convier la crème de la scène dj local.

