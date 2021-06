Korin F (Live)

-Une sélection des programmations du réseau Radio Campus France-

Un premier album réussi pour ce duo d’aventuriers sonores proposant une épopée rétro-futuriste en parfaite résonance avec l’ambiance frénétique du moment. En live session dans l’émission Campus Club ce vendredi !

Un maelström coloré et métissé s’opère entre une poésie enivrante, électro-psychédéliqu et quelques sonorités orientales. La musique de KORIN F. mêle la cadence frénétique au calme envoûtant. Un cocktail débridé qui semblent n’en former qu’un, et que ces deux explorateurs aiment décrire comme de la « chanson électronique ».

