D.M.R.A (Warrior Records) (Dj Set)

Avec Danse Musique Rhône-Alpes, Loup Gangloff, moitié du duo expérimental /dance / percussif DEUX BOULES VANILLE, creuse en solo le sillon d’une musique de danse artisanale confectionnée encore en grande partie à base de percussions et de traitements électroniques.

Son nouvel EP, « Potion Trouble », sortira le 25 juin sur WARRIORECORDS !

Mix exclu de DJ et producteur D.M.R-A dans le cadre de la résidence Warriorecords dans l’émission Campus Club !

TRACKLIST :

NIDIA – Intro

William Fields – Sensorium Massage

Uj Bala – Rush

Mutandini Karl – Karl Riederwald

The Modern Institute – Quicksilver Lips

Evol – Goofy tape

Akira Sileas – Kombinat

Vic Bang – Rosa de los vientos

Raymonde – Resignée Absol

Gabor Lazar / Mark Fell – Untilted 7

Condrieu – L’arbuel

P.Adrix – Desenhos Animados

The Modern Institute meet jay Mitta and Sisso ft Errorsmith – 200 Edit D.M.R-A – Glass Drink

X103 – Eruption

Bravo Tounky – Coulemelles

Bonne écoute!