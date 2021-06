Freakistan présente Pat Kalla (Dj Set)

Le réseau Radio Campus France est partenaire du nouvel album de Pat Kalla & le Super Mojo, le bien nommé « Hymne à la vie »! Une collection de morceaux chantés en Français sur des rythmes tropicaux qui vont vous donner le sourire en ce début d’été.

Playlist :

01-Nubiyan Twist feat pat Thomas – Ma monka

02-Pat Kalla & le super mojo – cumbia de paris

03-Pinducia – Coco da Bahia

04-Teaspoon & Ndelu – Sputla

05-Pat Kalla & le super mojo – Hymne à la vie

06- Sarabi koko’s – Vibration -(Extended mixe )

07- Pat Kalla & le super mojo – La vie c’est jolie

08-Olivier de coque – Nke Nakba Onye

09-Ahemaaa Nwonkro – Nana Kodajayen

10 Pat Kalla & le super mojo – President

11-Zogo – Please please

12-Chief Hon Vincent ugabi dance band of Africa – Oughena omamhane

13-Maxwell Udoh – I Like it ( don’t stop)

https://patkallalesupermojo.bandcamp.com/album/hymne-la-vie