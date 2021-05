Ha-Kyoon (Warrior Records)-Dj Set

Nous continuons de découvrir les artistes liés à Warrior Records dans cette résidence exclusive pour les Radio Campus!

Aujourd’hui HA-KYOON

« La musique est composée pour un corps, par des synthétiseurs, par une batterie triggée et un micro. Un chant qui mélange joie et rage . HA KYOON lance un long cri dans la nuit, avec des influences multiples entre krautrock, EBM et hardcore »

Nubiläum_ URSULA BOGNER

Never Asking Favours_ SENTIMENTALE RAVE

Race Against Time_ ROÜGE

Rave Scars_ 14ANGER

Reflex_ SCHWEFELGELB

Cushion_ CONTAINER

LNNL_ DEEAT PALACE

Katusha_ DASHA RUSH

Ice Foxes_ SUBSTENCIA

The Sacrifice Of Meaning For Power_ OPERANT

Circular_ CIARRA BLACK

No es el Final_ LOKIER

Contra el Poder (Resistencia)_ Max Durante

AS Chaos feat. Pan Daijing_ AMNESIA SCANNER

Tomorrow_ WALLIS

Lieben und Hass_ SWART

Dazwischen_ HYBRAL

Purple Fucking Head_ [KRTM]

Gh6s7_ LANDI & OLIVIER KOHLENBERG

AS Unlinear feat. Pan Daijing_ AMNESIA SCANNER

Trap the Bass_ D.CARBONE

DAT 802_ IN AETERNAM VALE

Lazayal_ SØS Gunver Ryberg

Sorry_ KRAMPF

Brute_ FATIMA AL QADIRI

Pour en savoir plus sur l’artiste qui sort son premier aujourd’hui :

https://www.facebook.com/hakyoonhakyoon

Bonne écoute!