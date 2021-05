Myd (Ed Banger Records)-Dj Set

Myd, de son vrai nom Quentin Lepoutre, est un musicien français, producteur de musique et ingénieur du son.

En plus de sa carrière solo de producteur de house music anciennement sur Bromance Records et actuellement sur Ed Banger Records, il est membre du groupe Club cheval et il a produit des artistes tels que Brodinski ou Theophilus London.

Plus récemment, il a composé plusieurs tubes de rap français et a reçu son premier double disque de platine pour avoir produit le rappeur SCH avec DJ Kore. (Source Wikipedia)

Il vient de sortir récemment son premier album « Born a Loser » et livre aujourd’hui un mix exclusif pour les radios campus de France, bonne écoute!

Plus d »infos :