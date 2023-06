REC JR, c’est l’émission d’éducation aux médias des élèves du collège Jean Rostand, de Trélazé.

Au programme de cette nouvelle émission, on parle alimentation ! Et sous toutes ses formes : le crudivorisme, les frites, la cantine, Joe Dassin, des quizz et des balades !

Un grand bravo à toute l’équipe de REC JR !!