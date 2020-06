Pour une écologie de la Musique Vivante

A l’initiative d’un groupe de musicien·ne·s, des professionnel·le·s du jazz et des musiques improvisées se sont réunis au printemps 2020 pour interpeller le secteur sur ses pratiques, ses modes de production et encourager un changement audacieux et vertueux afin de rendre leurs pratiques professionnelles plus responsables et plus écologiques. Alexis a discuté avec Pierre Perchaud, guitariste de jazz professionnel est un des initiateurs de ce projet.

Vous pouvez rejoindre leur groupe de discussion et d’échange ici.

Pour clôturer cette émission nous vous proposons de découvrir un programme court de nos camarades de Radio Campus Paris, Du côté des autrices. Mathilde Doiezie, en partenariat avec l’association Le Deuxième texte, vous propose de découvrir ou de redécouvrir des autrices trop longtemps invisibilisées, bien que leurs oeuvres aient aussi la puissance des classiques de la littérature. Il s’agit ici d’Elsa Triolet, première femme à avoir obtenu le Prix Goncourt, en 1944.