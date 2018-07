Beatscape 30/06/2018

# – Artist – Track – Album/EP – Label

1 – VARG – Music For Breakups (feat Morning Star) – Crush – Posh Isolation

2 – Slam – Fine – Soma Coma 7 – Soma

3 – THE MICRONAUT – Oak – And Also The Trees – Fenou

4 – I:CUBE – Ramurc – Double Pack – Versatile

5 – Luke Vibert – 107 Acid – The Third Annual War Child Fundraiser Pt 1 – Craigie Knowes

6 – AL ZANDERS – Martha’s Revenge (feat Sheyi) – Guidance EP – Undaground Therapy Muzik

7 – ROZA TERENZI – Seminyak Dream – Weakest Link – Voyage Recordings

8 – RAMBL – Doss – Doss – Here To Hell

9 – POLO – Hide And Seek – Tent Tracks – Holger

10 – MARCELO PM – Something Happened – Something Happened – 3xA Music

11 – BOOKA SHADE – Night Surfing (Booka Shade Rework) – Cut The Strings – Album Remixes 2 – Blaufield Music

12 – JIGGLER – Rising – Rising – Stil Vor Talent

13 – MARC COTTERELL & DOMINIC BALCHIN – Keep Giving Me Love – Keep Giving Me Love/Oh Yes! – D-Vine Sounds

14 – PHAZE DEE – Soulbeat – Raw Figure – Closer To Truth

15 – Nile Rodgers – Do What You Wanna Do (The Reflex Greatest Dancer mix) – Disco Trax – CR2

16 – DJ MES – Da Change – Da Change – Salted

17 – ADRYIANO – Dreams With – Dreams With – Shall Not Fade

18 – WILL SONIC – Garage Groove #1 (original mix) – Garage Grooves – Garage Grooves

19 – SE62 – Just Groove – Good Days – Hot Haus Recs

20 – WILL SAUL – Bugs – Bugs – Aus Music

21 – MARTYN – Voids Two – Voids – Ostgut Ton

22 – NO MOON – Acid IX – Sirens EP – Mechatronica

23 – RADIO SLAVE – Feel The Same (DJ Koze edit) – Feel The Reverse (DJ Koze Edits) – Rekids

24 – NICOLAS BOUGAIEFF – Dust – Dust – Mesh

25 – kirilik – Squaring The Circle (Original Mix) – Infinity Is Not A Number – Figure

26 – OSCAR MULERO – The Cycle – Electric Shades EP – Token

27 – THOMAS EVANS – Believe – Because I’m – We Are The Brave

28 – MOTEKA – Space Nation (Jeroen Search remix) – Asgardia – Skryptom

29 – HOUSEMEISTER – Anark – Stand Up! – Boysnoize

30 – ARTEFAKT – Weltformel – Falling Into The Light – Delsin

31 – TAPKAT & PURR – Paraiso State Of Mind (Dancing In Paradise mix) – Paraiso State Of Mind – Atlantic Jaxx