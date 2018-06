Beatscape 16/06/2018

# – Artist – Track – Album/EP – Label

1 – AS IF – Come With Me – In My Room (Remastered) – ROHS!

2 – DEEP BLACK SOCIETY – Aura Dancing – Origins Part 1 – Record Breakin

3 – K15 – Be Glad You Create Anything – Be Glad You Create Anything – WotNot Music

4 – TREVOR LAWRENCE JR – Tiptoe (DJ Spinna Galactic Soul remix) – Tiptoe – Local Talk

5 – FUZOKU – 1994 (Takuya Yamashita remix) – 1994 – Hypnotic Room

6 – Jimmy Edgar – Let Yourself Be – Hotflush On The Floor – Hotflush Recordings

7 – DITRONNE – Burning Tears (original mix) – Burning Tears – 3xA Music

8 – Jimpster – Lightshine – Hallo Montag 2018 Pt 2 – Suol

9 – DJ STEAW – Everydayz (original mix) – Reworked Series Part 1 – Reworked Series Part 1

10 – Finest Wear – U Got To Move – Deep House Masters 6 – Large Music

11 – CJ REIGN – Jazzy James (BC dub) – Jazzy James – Pogo House

12 – TITONTON DUVANTE/FABRICE LIG – Even Deeper – Sensual EP – Rawax

13 – S3A – Presentiment (feat Mika Blaster) – Climax – Quartet Series

14 – JOZEF K – Within My Soul – Sunshine Music – True Romance

15 – Max Wyatt – Eurodubz – Dance Ideas 3 – Beats Of No Nation –

16 – OTTO VON SCHIRACH – Draculo – Draculo – Monkeytown

17 – BENJAMIN DAMAGE – Malfunction – Malfunction – R&S

18 – FAR FROM PERFECT – Litreal – Misty EP – Soulserious

19 – Scuba – Transience (Tuff City Kids remix) – Hotflush On The Floor – Hotflush Recordings

20 – BNJMN – Reticuli – Final Network – Bright Sounds

21 – KMYLE – Walkers Valley – Hyper Society EP – Clergy

22 – SOLAXID – Moon Light (original mix) – Moon Light EP – Volphonie

23 – DIAL TONE feat VIERS & CADENCY – Lucid – Lucid – Interstate

24 – LA-4A – Slackline – Slackline – Central Processing Unit

25 – PROC FISKAL – Kontinuance – Insula – Hyperdub

26 – MALOU MORKEBERG – Make It – Ladyboy EP – Modern Ruin

27 – LETRYP – Rave Motion – Particles In Motion – Philthtrax