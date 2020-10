On discute art et musique avec Amandine, well__born et Christophe Deniau

Nous accueillons dans une première partie d’émission Amandine et Maxime alias well__born, respectivement fraîchement diplômée de l’école des Beaux Arts d’Angers (TALM) et dans sa dernière année. Nous avions pu voir leurs travaux exposés aux Folies Angevines lors de la dernière Collab, et Sara a voulu en savoir plus sur leurs parcours et leurs pratiques artistiques.

Amandine changera ensuite de casquette, puisque c’est également une des nouvelles chroniqueuses du Soum! Et pour sa première, elle a décidé de nous parler de son rapport conflictuel à Halloween.

Enfin pour terminer Thibault a eu l’occasion de s’entretenir avec Christophe Deniau, auteur de plusieurs ouvrages musicaux, dont le plus récent, Look Back In Angers, retrace sous la forme d’un abécédaire quarante ans d’histoire de la scène musicale angevine, en s’attardant sur le bouillonnement rock et punk des années 90.