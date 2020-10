Gurval Réto, directeur du THV, et Markus & Shahzad de retour!

Le Théâtre de l’Hôtel de Ville de Saint-Barthélemy-d’Anjou est un théâtre à résonance locale, départementale et nationale. Mais c’est aussi et surtout un théâtre particulièrement ouvert et convivial. Sara en discute dans une première partie d’émission en compagnie de Gurval Reto, son directeur.

Markus & Shahzad sont de retour avec un deuxième album, Janna Anna, dont le titre est une référence aux nombreux allers-retours qui ont été nécessaires pour le réaliser entre Angers et le Pakistan. Shazhad étant de retour en France pour quelques dates, nous avons la chance de pouvoir les accueillir dans notre studio pour une interview et un titre interprété en direct.