Des badass babes et l’ONPL dans le Sous-Marin!

Pour conclure cette semaine on commence cette émission avec un entretien réalisé par Clémence avec Emmanuelle Gardan et Juliette Cottin , co-fondatrices de l’association Babes Voices que l’on retrouve derrière l’organisation du Babes Day, un évènement qui met en lumière les femmes des milieux culturel, artistique et entrepreneurial. Si cette 4e édition est déjà complète, d’autres évènements récurrents commencent à être mis en place, tels les sessions Fight Club féministe ou les F* Club.

En deuxième partie d’émission c’est Sara qui a discuté avec Pauline Gesta, médiatrice culturelle au sein de l’Orchestre National des Pays de la Loire, qui comme chaque année ouvre ses portes aux étudiant.e.s en proposant des concerts à 2 euros l’entrée, le 05 novembre à Angers et le 12 novembre à Nantes.