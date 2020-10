BLAST et SYLVA pour une émission dédiée aux arts

Vous retrouverez dans la première partie de cette émission Cécile et Bérangère du Collectif BLAST, une association consacrée aux arts visuels et qui propose tout au long de l’année résidences d’artistes et temps de rencontre avec le public. Léo leur a demandé de raconter leur travail et de nous parler de leur programmation à venir.

On continue donc dans le domaine artistique pour la deuxième partie d’émission puisque Sara est allée visiter l’installation SYLVA proposée par l’Atelier Lucie Lom au sein de la Collégiale Saint-Martin. Elle en a ramené un reportage en immersion, et a également interrogé Elisa, qui fait partie de l’Atelier.