Around The Bloc inaugure la nouvelle saison du Sous-Marin!

La quasi-quotidienne d’info de Radio Campus Angers reprend du service, et cette année vous retrouverez Thibault à l’animation, accompagné d’une fine équipe de volontaires en service civique, Sara, Léo et Clémence à la rédaction, et Maïlys à la communication!

Pour cette première émission, nous sommes revenus sur la compilation solidaire Around The Bloc, sur laquelle on retrouve plus d’une cinquantaine d’artistes angevins et dont les bénéfices sont reversés au CHU d’Angers. Un projet mené par Jamie Galienne et Doris Koffi de l’association Art Project Partner, qui est venue pour l’occasion derrière nos micros et s’est entretenue avec Clémence.

Mais Around The Bloc c’est également une soirée qui se tiendra le 09 octobre au Centre Culturel Jean Carmet, à Mûrs-Érigné, et pour en parler, ainsi que de leur programmation de manière plus générale, Sara a discuté avec Maud Civel, assistante de la programmation culturelle.

Enfin pour terminer, nous vous proposons une interview de la DJ parisienne Maoké, qui était l’invité du collectif D3 vendredi dernier à l’occasion du quatrième Live de l’Université d’Angers.