Un tour du côté de Centrale 7

Au programme de ce soir Alexis a discuté avec Emilie Noël, directrice de Centrale 7 depuis quelques mois, l’occasion de revenir sur ce lieu qui depuis 2006 accueille des artistes à Nyoiseau (Segrée-en-Anjou Bleu) et propose également ateliers et expositions.

Alors que se poursuivent les manifestations contre le racisme et les violences policières, retrouvez également un reportage de Violette Voldoire pour nos camarades de Radio Parleur. Elle était présente au grand rassemblement parisien du mardi 2 mai, initiateur de ce mouvement, et est partie à la rencontre des manifestantes et manifestants.

Enfin retrouvez la chronique décalée d’Iris, qui nous parle aujourd’hui d’une victime collatérale du Covid 19 dont on a peu fait écho.