Au programme de cette émission une discussion avec Marion McGuinness, autrice et traductrice, et dont le dernier ouvrage, Toi aussi, tu peux changer le monde! vient de paraitre chez De Boeck Supérieur. Il s’agit d’une compilation de portraits de jeunes de moins de 30 ans qui sont porteuses et porteurs d’un engagement, qu’il soit écologique, solidaire… A travers ce livre, il s’agit de dire à la jeune génération qu’il est possible de se mobiliser et d’essayer de faire évoluer le monde qui nous entoure, peu importe son âge.

Playlist : Let Me Show You Love > Moodymann /