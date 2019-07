Rencontre avec l’équipe de la websérie Prisoner

Prisoner est en tournage depuis 8 mois, 5 épisodes en France et à l’étranger. De passage sur Angers, nous avons rencontré Ingrid Frachi, réalisatrice, Marion Lechevallier, actrice, et Noémie Jehanne, coach et assistante rélisatrice.

L’équipe auto-finance le projet afin de rester libre dans la création. Vous pouvez soutenir la série en participant à son finacement.