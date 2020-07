Rencontre avec le duo BLITZ

On parle d’art dans l’émission de ce soir puisqu’Alexis a pu discuter avec Anaïs Boissonneau et Margaux Bisson qui forment depuis 2017 le duo BLITZ, dédié à des projets de commissariat d’exposition et de création artistique.

Elles organisent l’exposition Rhizomes qui aura lieu du 8 au 29 septembre à Nantes. Cette exposition est portée par le dispositif SUPER Galerie du Crous de Nantes et propose une réflexion sur les liens qu’entretient le vêtement avec le corps et l’organique, ainsi qu’avec les formes de rituels dans notre société.