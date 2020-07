Rencontre avec le Collectif BLAST

Le Collectif BLAST est une association angevine dédiée aux arts visuels. Ils organisent des expositions, des performances, et d’autres formes de manifestations artistiques. Ils s’occupent également du soutien et de la promotion d’artistes résidants dans la région angevine et ses alentours.

Alexis est parti rencontrer François Brunet et Cécile Benoiton dans leur Pépinière Artistique Daviers.

Retrouvez ensuite un nouvel épisode Du côté des autrices, un programme court de nos camarades de Radio Campus Paris. Mathilde Doiezie, en partenariat avec l’association Le Deuxième texte, vous propose de découvrir ou de redécouvrir des autrices trop longtemps invisibilisées, et nous parle ce soir de Mireille Havet.