Le Printemps Debout avec Valentin Bertomeu

Monteur et réalisateur, Valentin Bertomeu s’est lancé en 2016 dans la réalisation de son premier long métrage documentaire, Le Printemps Debout, à l’occasion du mouvement de contestation étudiant contre la loi El Khomri et de Nuit Debout. Il a passé des mois à filmer étudiantes et étudiants, notamment au sein de l’Université Paris 8 Saint Denis. Quatre ans après et une fois le montage terminé, il lance une campagne de financement participatif, à laquelle il vous reste quelques jours pour participer, afin de pouvoir boucler la post-production du film et d’envisager une sortie.

