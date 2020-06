La Rue du Milieu et la Compagnie Oh! présentent Tribu

TRIBU est un projet artistique et culturel de territoire écrit à huit mains entre la Rue du Milieu, la compagnie Oh!, la Paperie et la commune de Longuenée-en-Anjou.

La particularité de ces projets est qu’ils s’inventent au fur et à mesure de leur déroulement, en dialogue permanent avec le territoire et ses habitants. Ici, la compagnie Oh! arrive avec une oeuvre préexistante, PORTRAIT[S] ou voyage en pays ordinaire et un protocole de création.

Au fil des rencontres avec les habitants s’écrira une histoire plus grande réunissant les 4 communes de Longuenée-en-Anjou, sur la thématique de ce qui fait tribu. TRIBU est créé directement sur et pour le territoire, avec et pour ses habitants.

Pour en discuter plus en détails, nous nous sommes entretenus avec Morgane et Erwan de la Rue du Milieu ainsi qu’avec Olivier Hédin de la Compagnie Oh!