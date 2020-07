Découvrez Les Boites Sauvages

Virginie Brébion, chanteuse et compositrice qui propose aussi sous le nom des Boites Sauvages différents ateliers autour de la voix et du bien être. Elle a également repris avec l’association Femmes d’ici et d’ailleurs le projet Coeur de Femmes qui utilise le chant pour défendre l’égalité homme-femme et lutter contre les violences faites aux femmes.

Si vous voulez plus d’information, vous pouvez contacter Virginie au 06 61 83 88 73 6 61 83 88 73 ou écrire à boitessauvages @ gmail.com

Alexis est lui retourné voir l’atelier de fabrique artistique Ou Où Ouh pour y réaliser un reportage.