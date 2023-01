Au programme ce soir, nous acceuillons deux représentants de l’intersyndicale pour parler avec eux de la réforme des retraites engagée par le gouvernement. l’UNEF et la CFDT seront à nos micros pour revenir avec nous sur les journées de mobilisation contre cette réforme… On en parle avec Benjamin Briand Boucher, Antoine Lelarge et Shana Robineau.