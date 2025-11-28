Ondes Nocturnes 001 du 28/11/2025

Salut à tous,
Voici la tracklist de cette premiere. Au programme, de la house, de la progressive et de la melodic techno avec des labels comme Prognosis, Bedrock, Brique Rouge ou encore Code QR.
Si vous voulez me contacter pour que je joue vos morceaux ou autre: xaric150@gmail.com
Le label mis en avant ce mois-ci: Brique Rouge
Brique Rouge est un label français créé par David Duriez en 1999. A l’origine, il était orienté House et a vite reçu les éloges de la scène internationale. Durant le confinement, David Duriez a décidé de relancer le label en l’ouvrant aux styles qu’il affectionne et sans contraintes. Depuis, il enchaîne une sortie par semaine, disponible sur le bandcamp du label en avant première et ensuite sur les plateformes de téléchargements légales.
Tracklist:
01 – Doug Crawford – Haze (Sean McClellan Vapor Mix) – PROGNOSIS
02- Mzala Wa Afrika – Ingonyama (Original Afromix) – Ostowana
03- Sam T Harper – Our Last Dance – Critical Elements
04- PREXSE – Pyrite (Original Mix) – Tanzgemeinschaft
05- Amy Winehouse – Valerie (Keybe Remix) – White
06- Steve Sibra – Endless Plains – Brique Rouge
07- Aymeric T – Trilead – Brique Rouge
08- CJW – Sunbeats – Rhythm Cult
09- Carlos Nilmmns – Riviera – COD3 QR
10- Ciava – Higher (Extended Mix) – FER Music
11- Eachother – Disco Bitch (Original Mix) – Flashmob Records
12- Golden Factory Gang & Alex P Bickel – To Be Nowhere (Kickbugs Remix) – Golden Factory Records
13- Sum Bloke – Brothers (Extended Mix) – Quincy Boy Records
14- John Fritz – Grooving – Brique Rouge
15- Phil Weeks – When My Soul Wears Through (Original Mix) – Robsoul Recordings
16- Bram VanK & Ïtrema – Saxy Lady – Brique Rouge
17- Jaques Le Noir – Level (Seumas Norv Remix) – Bellosguardo
18- David Morales, Cevin Fisher, Romina Johnson – Sunshine (Extended) – DIRIDIM
19- Skatman- Man In The Mirror – COD3 QR
20- Lois (FR) – Quintessence – COD3 QR
21- Oxia – Not Sure – Van Czar Series
22- Jay Robinson & Majestic – The Deacon – COD3 QR
23- Costello – Tangerine Boy – COD3 QR
24- SOUTHSONIKS – Ex Animo – A-TRACTION records
25- DCLVIII OFC – Countdown – COD3 QR
26- Tokyo Fan Club – Circles (Marc Romboy Remix) – Bedrock Records
27- Micah & Paul Lukasewich Feat. Kiki Cave – Evening Winds (Original Mix) – Balance Music
28- Jondi & Spesh – Hold Me Close (Original Mix) – Looq Records
29- Bedrock – Heaven Scent (Rodriguez Jr. remix) – Bedrock Records