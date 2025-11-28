Ondes Nocturnes 001 du 28/11/2025

Salut à tous,

Voici la tracklist de cette premiere. Au programme, de la house, de la progressive et de la melodic techno avec des labels comme Prognosis, Bedrock, Brique Rouge ou encore Code QR.

Si vous voulez me contacter pour que je joue vos morceaux ou autre: xaric150@gmail.com

Le label mis en avant ce mois-ci: Brique Rouge

Brique Rouge est un label français créé par David Duriez en 1999. A l’origine, il était orienté House et a vite reçu les éloges de la scène internationale. Durant le confinement, David Duriez a décidé de relancer le label en l’ouvrant aux styles qu’il affectionne et sans contraintes. Depuis, il enchaîne une sortie par semaine, disponible sur le bandcamp du label en avant première et ensuite sur les plateformes de téléchargements légales.

Tracklist:

01 – Doug Crawford – Haze (Sean McClellan Vapor Mix) – PROGNOSIS

02- Mzala Wa Afrika – Ingonyama (Original Afromix) – Ostowana

03- Sam T Harper – Our Last Dance – Critical Elements

04- PREXSE – Pyrite (Original Mix) – Tanzgemeinschaft

05- Amy Winehouse – Valerie (Keybe Remix) – White

06- Steve Sibra – Endless Plains – Brique Rouge

07- Aymeric T – Trilead – Brique Rouge

08- CJW – Sunbeats – Rhythm Cult

09- Carlos Nilmmns – Riviera – COD3 QR

10- Ciava – Higher (Extended Mix) – FER Music

11- Eachother – Disco Bitch (Original Mix) – Flashmob Records

12- Golden Factory Gang & Alex P Bickel – To Be Nowhere (Kickbugs Remix) – Golden Factory Records

13- Sum Bloke – Brothers (Extended Mix) – Quincy Boy Records

14- John Fritz – Grooving – Brique Rouge

15- Phil Weeks – When My Soul Wears Through (Original Mix) – Robsoul Recordings

16- Bram VanK & Ïtrema – Saxy Lady – Brique Rouge

17- Jaques Le Noir – Level (Seumas Norv Remix) – Bellosguardo

18- David Morales, Cevin Fisher, Romina Johnson – Sunshine (Extended) – DIRIDIM

19- Skatman- Man In The Mirror – COD3 QR

20- Lois (FR) – Quintessence – COD3 QR

21- Oxia – Not Sure – Van Czar Series

22- Jay Robinson & Majestic – The Deacon – COD3 QR

23- Costello – Tangerine Boy – COD3 QR

24- SOUTHSONIKS – Ex Animo – A-TRACTION records

25- DCLVIII OFC – Countdown – COD3 QR

26- Tokyo Fan Club – Circles (Marc Romboy Remix) – Bedrock Records

27- Micah & Paul Lukasewich Feat. Kiki Cave – Evening Winds (Original Mix) – Balance Music

28- Jondi & Spesh – Hold Me Close (Original Mix) – Looq Records

29- Bedrock – Heaven Scent (Rodriguez Jr. remix) – Bedrock Records