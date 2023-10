La moitié des étudiant.es ont déjà sauté un repas. COP1 à nos micros

36% des étudiants ont déjà renoncé à une aide médicale, la moitié d’entre eux a déjà sauté un repas, 43% des étudiantes ont déjà renoncé ou reportés une consultation gynécologique… Tous ces chiffres alarmants viennent d’une enquête menée par l’IFOP pour l’association COP1, qui organise des distributions alimentaires partout en France pour lutter contre la précarité étudiante… On en parle avec des membres angevines de l’association COP1 !

En deuxième partie d’émission, on vous présentera la programmation de l’édition automnal des Z’eclectiques. ça se passe entre Cholet et Chemillé les 3 et 4 novembre ! Au programme, Ascendant Vierge, Georgio, Parranda La Cruz et bien d’autres ! On en parle avec Capucine, chargée de com’ aux Zecs’ !

Ce sera également la grande première de notre duo de choc ! Les deux isabelles seront réunies toute la saison pour faire rayonner la culture dans tous ses états à Angers ! Agenda de la semaine à venir, et critiques ciné sont au programme… on parlera notamment du Elle Festival et de Yolande Moreau…