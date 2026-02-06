Publié le par VAPA

Passion Kick #30 par VAPA – Zoom sur le label REALM Records

Hello,

Déjà la 30ᵉ émission ! Poulop 🥳
Un immense merci à toutes celles et ceux qui suivent Passion Kick de près. J’espère que le format vous plaît – de mon côté, je compte bien continuer à vous faire découvrir des labels pépites qui font vibrer la scène techno.

Pour célébrer ce cap symbolique, n’hésitez pas à (re)découvrir les émissions précédentes sur le site de Radio Campus : tapez Passion Kick, tout y est soigneusement référencé aux petits oignons.

Ce mois-ci, le projecteur est braqué sur REALM Records. Fondé en 2018 par Gorgon City, le label s’est rapidement imposé comme une référence incontournable de la scène house, tech-house et melodic techno. REALM cultive un équilibre parfait entre artistes confirmés et talents émergents, avec un catalogue à la fois underground et résolument taillé pour le dancefloor.
À retrouver notamment : Rafael Cerato, Avis Vox, Losless, Max Styler, Kamino, Muki, et bien d’autres.

Je vous partage mes coups de cœur du moment à travers 1 heure de son, à savourer sans modération.

Bonne écoute !

Et la playlist est disponible ici.
David // VAPA

Playlist :

Parango > Philou /

All Systems > Losless /

Hustla > Kamino /

The Creator > Space Motion /

No Fear > Avis Vox, Losless /

Clifton Groove > Philou /

Touch > Gorgon City, Max Styler /

Healing > Rafael Cerato, Laherte /

The Castle > Rafael Cerato /

Funk 2 Da > Jay Pryor /

Make It Happen (feat. DJ Pierre) > DJ Pierre, Gorgon City /

Loveless > Gorgon City /

Mitsubishi (feat. Muki) > Gorgon City, Muki /

