Passion Kick #30 par VAPA – Zoom sur le label REALM Records

Déjà la 30ᵉ émission ! Poulop 🥳

Un immense merci à toutes celles et ceux qui suivent Passion Kick de près. J’espère que le format vous plaît – de mon côté, je compte bien continuer à vous faire découvrir des labels pépites qui font vibrer la scène techno.

Pour célébrer ce cap symbolique, n’hésitez pas à (re)découvrir les émissions précédentes sur le site de Radio Campus : tapez Passion Kick, tout y est soigneusement référencé aux petits oignons.

Ce mois-ci, le projecteur est braqué sur REALM Records. Fondé en 2018 par Gorgon City, le label s’est rapidement imposé comme une référence incontournable de la scène house, tech-house et melodic techno. REALM cultive un équilibre parfait entre artistes confirmés et talents émergents, avec un catalogue à la fois underground et résolument taillé pour le dancefloor.

À retrouver notamment : Rafael Cerato, Avis Vox, Losless, Max Styler, Kamino, Muki, et bien d’autres.

Je vous partage mes coups de cœur du moment à travers 1 heure de son, à savourer sans modération.

Bonne écoute !