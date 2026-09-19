Le Musée des Oubliés-19-09-2026

Playlist :
BEAT DIS > Bomb The Bass /
SUMMER GIRLS > Aero /
HUCKLE BUCK > Royal Showband Wterford /
10538 OVERTURE > E.L.O. /
SEND MY HEART > Adventures /
YOU HAVEN'T DONE NOTHIN' YET > Stevie Wonder /
STORYBOOK CHILDREN > Billy Vera & Judy Clay /
TELL ME > Rolling Stones /
BY BABY JUST CARES FOR ME > Nina Simone /
BY BABY JUST CARES FOR ME > Ted Weems /
HIGHWAY TO HELL > AC/DC /
TBM MIX > Sample Syndicate /
I FEEL LOVE COMING ON > Felice Taylor /
LET'S GO ROUN D AGAIN > Average White Vabd /
THAT'S THE WAY LOVE IS > TEN CITY /