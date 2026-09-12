Le Musée des Oubliés-12-09-2026

Playlist :
NOTORIOUS > Duran Duran /
LAY DOWN > Melanie /
OH HAPPY DAY > Edwin Hawkins Singers /
AM I THE SAME GIRL > Swing Out Sister /
LOVE REALLY HURTS WITHOUT YOU > Billy Ocean /
WAITIN' FOR A TRAIN > Flash & The Pan /
WAIT FOR ME MARY-ANNE > Marmalade /
PAISLEY PARK > Prince /
TELL ME YOUR PLANS > Shirts /
YOU'VE MADE ME SO VERY HAPPY > Blood, Sweat & Tears /
TELL IT TO MY HEART > Taylor Dayne /
LIVING IN A BOX > Living In A Box /
I CAN'T GO FOR THAT > Hall & Oates /
STAY WITH UOU > Gallagher & Lyle /