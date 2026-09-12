Publié le par Peter

Le Musée des Oubliés-12-09-2026

Playlist :

NOTORIOUS > Duran Duran /

LAY DOWN > Melanie /

OH HAPPY DAY > Edwin Hawkins Singers /

AM I THE SAME GIRL > Swing Out Sister /

LOVE REALLY HURTS WITHOUT YOU > Billy Ocean /

WAITIN' FOR A TRAIN > Flash & The Pan /

WAIT FOR ME MARY-ANNE > Marmalade /

PAISLEY PARK > Prince /

TELL ME YOUR PLANS > Shirts /

YOU'VE MADE ME SO VERY HAPPY > Blood, Sweat & Tears /

TELL IT TO MY HEART > Taylor Dayne /

LIVING IN A BOX > Living In A Box /

I CAN'T GO FOR THAT > Hall & Oates /

STAY WITH UOU > Gallagher & Lyle /

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. Découvrez comment les données de vos commentaires sont traitées.