YEEDZ Dj-Set (Maine Stream Festival)

Bonjour à tout le monde, bienvenue dans le Campus Local Club, l’émission du réseau Radio Campus France qui œuvre à la découverte des djs et collectifs locaux de nos villes de diffusions. Ouvrir à la découverte d’univers sonore de celleux qui inventent la fête d’aujourd’hui et de demain.

Aujourd’hui, nous terminons notre résidence angevine en compagnie d’une partie de l’équipe qui gravite autour du Maine Stream Festival. Un rdv 100% local et gratuit qui réunis beaucoup d’associations liés aux musiques électroniques de la ville. Il est géré par une poignée de bénévoles qui ouvre les portes pour une semaine de festivités mais aussi des ateliers ou conférences. L’événement a su rencontrer son public et dont on a déjà hâte de retrouver la prochaine édition en mai prochain.

Nous découvrons un autre dj résident du Maine Stream Festival avec le producteur et dj YEEDZ. Il développe un projet musical autour d’un mélange fusionnant rythmes de house progressive, deep-house, tech-house trancy et minimal qu’il a dénommé « Cosmic House ». Lancé en 2020, son projet forge son identité artistique lors de son passage à Montréal. Artiste 3D de formation, il accompagne ses performances de visuels aux tendances psychédéliques qu’il réalise lui-même, créant une expérience toujours plus immersive et créant au fur et à mesure une osmose entre sons et images. Aujourd’hui basé en France, YEEDZ propose des sets groovy, progressifs et euphoriques, pensés pour créer une véritable connexion avec le public et le faire voyager du dancefloor jusqu’aux étoiles. C’est la recette que l’on trouve dans ce mix pour le réseau Radio Campus France où il dévoile en exclusivité les morceaux de son premier ep qu’il vient de finaliser. Merci à lui. Belle découverte et bonne écoute !

Tracklist :

YEEDZ – DRIFT Moe Turk – Groovebox (Original Mix) Dp-6 – Kintsugi Elfenberg – Bansuri Bang Etzu Mahkayah – Cotransduced Subb-an – Atmosphere Vitess – First Night Dam Swindle – Feel It Much? Retromigration – Hurt Oliver Schories – Lymn YEEDZ – BEYOND Neverdogs x Daft Punk – Barcelona x Too Long (YEEDZ Mashup) YEEDZ – AWAY Julius Strieder – Presento Ari Bald – Fluff

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Instagram: https://www.instagram.com/yeedzmusic/?hl=fr

Youtube: https://www.youtube.com/@yeedzmusic

Soundcloud: https://soundcloud.com/yeedz

Maine Stream Festival

Lien Soundcloud : https://soundcloud.com/unted

Lien Insta : https://www.instagram.com/maine.stream.festival