CAMPUS LOCAL CLUB | JEANNE DARK | RADIO CAMPUS ANGERS

Ce nouvelle épisode nous dépose à Angers à la découverte du collectif 112 VKRM

Avec pour cri de Ralliement un nom qui associe le numéro d’urgence et la contraction de « vacarme », l’idée est de remuer la scène angevine en pleine mutation. Le collectif a pour vocation de développer une dynamique collective et fédérer des DJ d’horizons différents, tout en donnant de la visibilité aux femmes et aux minorités de genre dans les musiques actuelles. Il s’est formé en 2023, suite à un atelier en non mixité « monte ton dj set », qui a eu lieu lors du « Elle festival » ; un festival dédié à l’égalité des genres dans les musiques actuelles organisé par la SMAC le Chabada. Il grandi grâce une mise à disposition du matériel de mix du bar Le Garage avant de se constitué en association composé d’une dizaine de personnes qui ont depuis gagné en autonomie et visibilité.

Co-fondatrice du collectif, Jeanne Dark nous propose le deuxième mix de cette série. Elle commence à mixer il y a 3 ans en compagnie de La Chagrine avec laquelle elle forme le Duo Adieu au Dancing. Elles délivrent des expériences à la fois glaçante et soyeuse entre dark-disco langoureuse et techno obscure. Mais elle est aussi à l’aise en solo comme en témoigne cette heure à suivre. Elle a été puiser dans une sélection brain-dance avec un tempo assez lent et des morceaux à l’atmosphère dub entre autres sonorités UK. Jeanne Dark nous invite à une danse ténébreuse où s’entremêlent des breaks dubstep souterrains et des percussions vivifiantes qui installent un jeu d’ombres et de lumières distillant une ambiance quasi mystique. On se laisse guider dans cette noirceur de prime abord intimidante avant de se lover dans les méandres des bass ronronnantes. Bonne découverte !

Set list :

SP:MC&LX ONE – Down

Nomine feat Justina – To the sky

Truth feat Bijou – How Strange

DARJ – Chosen Path

Dubbacle – Roots Music

DARJ – Jayanthi

AxH – Destroy

Jack Sparrow – Dune

Biome – Cromos

Aïshi Devi – The Favor of fire

Oberka – Turtling

Tolga Maktay – La Luna

Omeria – Dale

Tolga Maktay – Deruni

Shackleton – Death is not final

Balint Boldizsar – Mirage

Azzecca – Other Side

Matteo Manuali ft Ramona Yacef – Visionistico (Flavio Vecchi, Federico Fanti Remix)

RS :

https://www.instagram.com/jeanne.d.wav/?next=%2F

https://on.soundcloud.com/4fdHSzJtRQCkxrdCjp

https://www.instagram.com/112_vkrm/?next=%2F

https://soundcloud.com/112vkrm