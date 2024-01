Armando 360 (Dj-Set)

Suite à un parcours de musicien dès le plus jeune âge; Armando découvre les musiques électroniques à son adolescence et commence à produire ses premiers morceaux durant ses années angevines. Aujourd’hui diplomé en tant que technicien du son; il travaille pour Combeuil Audio dans la sonorisation de sytem son Funktion One pour des clubs ou festivals partout en France

Il est lauréat du parcours « Sortie de Piste » 2022/23, porté par 44 Tours, Androgyne, Macadam et Trempolino à Nantes.

Ce tremplin lui a permis de participer à deux résidences. La première en studio, avec l’artiste Maelstrom pour produire son EP « Perspective of annoter vision » release sur le label 44 Tours Records. La seconde à Macadam avec la présence de Raphael Jeanne (Ableton), pour y préparer et installer son live quadriphonique. Il y a fort à parier que l’on va entendre un peu plus souvent ce jeune producteur.

Playlist :

1-Armando 360 – Kssiopee

2-Maara – Open Up Coconut

3-Eoin Dj – The Dawn (Dub)

4-Giorgio Celeste & The Cobra – Plasma Leak

5-Armando360 – Matrix

6-Antix – Lull

7-Nikita Zabelin – Four Gents (Quartett)

8-Neel – Stay Home

9-Ayesha – V7

10-Pearson Sound – Alien Mode

11-Not Even Noticed – Radiance

12-Armando 360 – Dance With Swallow

https://www.instagram.com/armandovision360/

https://www.facebook.com/Live.Armando

https://soundcloud.com/armandolive

https://www.youtube.com/channel/UC6LihjomTqV_DZCYF5T4Tvw